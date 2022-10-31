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Политика

ВС РФ поразили 8 пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях за сутки

ВС РФ поразили 8 пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях за сутки

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Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах. Эти данные следуют из отчета Минобороны.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в Херсонской области и ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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