Украина должна гарантировать, что угроз для судов в зерновом коридоре не будет – Путин

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Решение России по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что РФ пошла на зерновую сделку в интересах беднейших стран, но в них попадает только 3–4% зерна.

Путин также отметил, что атака на корабли Черноморского флота частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно, что создало угрозу военным и гражданским судам.

Москва приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота.



Беспилотники Украины ударили по кораблям Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. В Минобороны поделились, что корабли, на которые было совершено нападение, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов украинской стороны.

Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков





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