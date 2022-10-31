Удары по Украине отчасти являются ответом на атаку по Черноморскому флоту – Путин

Фото: Министерство обороны РФ

Удары, которые Вооруженные силы России нанесли по территории Украины, являются отчасти ответом на атаку ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что это не все, что Москва могла бы сделать.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев применил девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В Минобороны рассказали, что корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Из-за происшествия Москва приостановила свое участие в зерновой сделке. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли будет реализуема без участия России. Он подчеркнул, что без гарантий РФ значительно возрастают риски.



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