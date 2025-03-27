Худрук "Ленкома" Владимир Панков рассказал, как развивать молодые таланты

Худрук "Ленкома" Владимир Панков уверен, что для развития таланта молодежи важно уметь находить ключи к творческому потенциалу. Он подчеркивает, что необходимо взращивать другое поколение, которому нужно объяснять, где кроются ловушки, а также направлять.

Кроме того, Панков не согласился с мнением, что современная молодежь избалована и отметил, что к ней просто нужно находить подход.

Большое интервью с Владимиром Панковым выйдет в четверг, 28 марта, в эфире телеканала Москва 24.