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27 марта, 17:30

Культура

Худрук "Ленкома" Владимир Панков рассказал, как развивать молодые таланты

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Худрук "Ленкома" Владимир Панков уверен, что для развития таланта молодежи важно уметь находить ключи к творческому потенциалу. Он подчеркивает, что необходимо взращивать другое поколение, которому нужно объяснять, где кроются ловушки, а также направлять.

Кроме того, Панков не согласился с мнением, что современная молодежь избалована и отметил, что к ней просто нужно находить подход.

Большое интервью с Владимиром Панковым выйдет в четверг, 28 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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