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28 октября, 10:20

Город

"Мой район. Новости": "Уголок дедушки Дурова" будет модернизирован

"Мой район. Новости": "Уголок дедушки Дурова" будет модернизирован

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"Уголок дедушки Дурова" ждет масштабная модернизация. Здание знаменитого театра зверей в Мещанском районе устарело, поэтому город объявил конкурс на разработку новой архитектурной концепции для него.

По проекту реконструкция затронет, в том числе большую и малую сцены, здание с аттракционом "Мышиная железная дорога", музей и вольеры животных. Планируется увеличить площадь слоновника и помещений для бегемотов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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