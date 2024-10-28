"Мой район. Новости": "Уголок дедушки Дурова" будет модернизирован

"Уголок дедушки Дурова" ждет масштабная модернизация. Здание знаменитого театра зверей в Мещанском районе устарело, поэтому город объявил конкурс на разработку новой архитектурной концепции для него.

По проекту реконструкция затронет, в том числе большую и малую сцены, здание с аттракционом "Мышиная железная дорога", музей и вольеры животных. Планируется увеличить площадь слоновника и помещений для бегемотов.

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