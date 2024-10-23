"Мой район. Новости": специалисты реставрируют доходный дом Бройдо на Остоженке

Доходный дом Бройдо на Остоженке готовят к реставрации. Здание признано объектом культурного наследия. Специалисты изучают архивные фотографии, чтобы восстановить исторический облик дома.

За последние 4 года в Москве уже обновили 30 зданий, которые являются объектами культурного наследия.

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