Панков: симбиоз "Ленкома" и "ЦДР" позволит сделать творчество разнообразнее

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После объединения московских театров "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) репертуар станет более широким и разнообразным, заявил в беседе с ТАСС художественный руководитель обоих театров Владимир Панков.

"Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов", – сказал собеседник агентства.

По мнению Панкова, после слияния появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров: от школы через студию – ЦДР, площадку для творческого поиска и роста к театру – "Ленкому". ЦДР получит статус структурного подразделения "Ленкома", руководить им останется Глеб Гришунин. Панков же займет должность художественного руководителя объединения.

Худрук заверил, что изменения не повлияют на коллектив и репертуар "Ленкома", то есть все культовые постановки будут сохранены. Как отметил артист, несмотря на серьезные отличия между театрами, их симбиоз будет оправданным.

"Со стороны может показаться, что у театров мало общего: "Ленком" с его почти столетней историей, ассоциирующийся с культовыми именами и постановками, и "Центр драматургии и режиссуры" – пространство для экспериментов, молодежный театр, место для поиска новых имен. Но не будем забывать, что и тот, и другой – авторские театры, где репертуар имеет первостепенную значимость, отражает творческое лицо коллективов", – заявил он.

Ранее Панков рассказал, что актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернулись в "Ленком Марка Захарова". Во время встречи с Певцовым, которая состоялась 20 февраля, худрук договорился с артистом, что он вновь будет принимать участие в спектакле "Юнона и Авось".

В Москве тем временем представили творческий проект "Культурный код России". Он реализуется в целях развития современной детской драматургии и популяризации театрального искусства среди подростков.