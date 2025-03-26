26 марта, 10:58Культура
Прощание с телеведущим Цивилевым пройдет в Митине 27 марта
Фото: vk.com/Константин Цивилев
Церемония прощания с телеведущим и режиссером Константином Цивилевым пройдет в храме Рождества Христова в Митине 27 марта. Об этом ТАСС заявила вдова телеведущего Марина Цивилева.
Собеседница агентства уточнила, что прощание начнется в 11:30.
"Мы будем кремировать Костю, это была его воля", – сказала она и уточнила, что прах будет захоронен на Митинском кладбище.
Цивилев скончался 24 марта в возрасте 59 лет. Причины смерти не уточняются. СМИ писали, что тело режиссера было найдено в его квартире на Пятницком шоссе в Москве.
Известность мужчина получил в 1990-е годы, когда вел телепрограмму "Времечко", ставшей альтернативой официальной информационной программе "Время". В эфире зрители рассказывали о проблемах и событиях в жизни. После раскола в коллективе появилась передача "Сегоднячко", в которой также были рассказы о мелких событиях.
Помимо этого, для телеканала "Столица" Цивилев снял свыше 50 документальных фильмов из цикла "Городские истории", а также издал четыре книги.