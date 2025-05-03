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03 мая, 14:30

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На ВДНХ стартовал сезон конного церемониала Кремлевской школы верховой езды

На ВДНХ стартовал сезон конного церемониала Кремлевской школы верховой езды

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На площади Дружбы ВДНХ начался сезон конного церемониала всадников Кремлевской школы верховой езды. В этом году выступления приурочены к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Показательные программы будут проходить каждую субботу в полдень вплоть до сентября.

Церемониал готовили несколько месяцев – лошадей обучали работать в парах, не бояться флагов, знамен и музыки. В шествии участвуют кони разного возраста – от 6 до 20 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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