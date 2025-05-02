Более 53 тысяч человек посетили экспозицию "Музей СВО" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 53 тысяч человек посетили экспозицию "Музей СВО" в павильоне № 58 ВДНХ, которая открыта в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Благодаря данному проекту гости смогут узнать о традициях России, подвигах российских солдат и о быте военнослужащих на передовой. Выставка демонстрирует неразрывную связь между поколениями защитников Отечества.

В организации экспозиции принимали участие участники СВО и бойцы сил спецопераций Вооруженных сил РФ, которые передали огромное количество экспонатов, в том числе образцы оружия, редкие архивные документы и личные вещи.

Чтобы посетители могли представить масштаб проводимой спецоперации, была организована диорама боев за Артемовск (Бахмут), где воссоздана каждая деталь военных действий.

Желающие также могут посмотреть и на уникальные экспонаты выставки, в том числе на обломки разведывательного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shark, крыло ударного БПЛА "Байрактар" и на фрагменты британского ударного беспилотника.

Также на экспозиции представлен подбитый дрон "Баба-яга" и фрагмент беспилотника Ту-143. Хвост последнего БПЛА было не только сложно разместить на выставке, но и доставить в Москву. Его вес составил 400 килограммов.

Ту-143 был создан конструкторским бюро имени А. Н. Туполева в 1970-х годах. После 1991 года несколько этих дронов, которые остались на территории Украины, стали использовать украинские военнослужащие. С начала СВО БПЛА были переделаны с помощью специалистов НАТО. Теперь их применяют ВСУ для террористических атак.

Между тем в Музее Победы открылась выставка "Весна Победы", приуроченную к 9 Мая. Она проработает до 21 мая. Экспозиция посвящена воинам, прошедшим боевой путь от Москвы до главной цитадели Восточной Пруссии – города-крепости Кенигсберг.

В создании экспозиции приняли участие 13 школьных музеев Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Калининградской области. На выставке можно будет увидеть более 60 предметов, среди которых будут военная форма, личные вещи, документы участников Великой Отечественной войны, письма и фотографии из семейных архивов.

