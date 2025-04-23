Московские школы откроют выставку к 9 Мая в Музее Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тринадцать школ представят выставку "Весна Победы", приуроченную к 9 Мая, в Музее Победы 27 апреля. Она проработает до 21 мая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"В преддверии 9 Мая участники программы "Школьный музей Победы" подготовили выставку о воинах, прошедших боевой путь от Москвы до главной цитадели Восточной Пруссии – города-крепости Кенигсберг", – говорится в сообщении.

В создании экспозиции приняли участие 13 школьных музеев Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Калининградской области. На выставке можно будет увидеть более 60 предметов, среди которых будут военная форма, личные вещи, документы участников Великой Отечественной войны, письма и фотографии из семейных архивов.

Посетителям расскажут о боевом пути 3-й Московской коммунистической стрелкой дивизии и покажут копию ее знамени, а также познакомят с историями героев дивизии, в число которых вошли художник Юрий Авдеев, ополченка Мария Медведева и другие.

Кроме того, гости узнают о подвиге 17-й стрелковой дивизии, преобразованной из 17-й Московской дивизии народного ополчения. Также на выставке будут представлены личные вещи командира 980 артполка Давида Фридмана.

Между тем московские школьники примут участие в акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы. Ее проведут во всех школах и колледжах города с 28 апреля по 7 мая. Ребята подготовят проекты о героях своих семей и представят их в формате небольшого рассказа, презентации или видеоролика.

