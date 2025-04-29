Сергей Собянин: 19 вылетных магистралей Москвы будут обновлены

В столице начинается благоустройство 19 вылетных магистралей – об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. Работы уже стартовали на трех объектах. Одним из первых станет Щелковское шоссе с улицами Краснопрудной и Большой Черкизовской.

После завершения проекта улучшится доступность вокзала Восточный, Центрального автовокзала, станций метро и МЦК. Второй крупный проект включает благоустройство Волгоградского проспекта и улицы Марксистской.

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