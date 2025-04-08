Сергей Собянин анонсировал благоустройство 700 улиц в течение 2025 года

Более 700 улиц преобразятся в Москве в этом году, о чем сообщил Сергей Собянин. Обновление коснется сразу трех магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. Также работы планируются на Новорязанском и Осташковском шоссе, на улицах Бутырской, Дубнинской, Мантулинской и многих других. Кроме того, на проспекте Академика Сахарова обустроят трамвайную линию, а рядом с главным входом ВДНХ появится третий трамвайный путь.

Снег в Москве будет идти минимум до утра среды, 9 апреля, а сугробы могут вырасти до 15 сантиметров. При этом столбики термометров уже опустились до отрицательных значений, что может спровоцировать гололедицу. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

В Москве утвердили дизайн-концепцию станции метро "Вавиловская". Оформление будет посвящено ученому Сергею Вавилову и его достижениям в области люминесценции. На станции установят множество светильников, которые будут символизировать частицы света.

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