В Москве контрактники Минобороны получат выплаты свыше 5 миллионов рублей

Москвичи, заключившие контракт с министерством обороны, смогут получить за первый год службы более 5 миллионов рублей. В эту сумму входят единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата в 50 тысяч.

Заключить контракт можно в едином пункте отбора на улице Яблочкова или через портал mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.