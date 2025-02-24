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24 февраля, 07:45

Общество

В Москве контрактники Минобороны получат выплаты свыше 5 миллионов рублей

В Москве контрактники Минобороны получат выплаты свыше 5 миллионов рублей

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Москвичи, заключившие контракт с министерством обороны, смогут получить за первый год службы более 5 миллионов рублей. В эту сумму входят единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата в 50 тысяч.

Заключить контракт можно в едином пункте отбора на улице Яблочкова или через портал mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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