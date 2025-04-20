XХIV Московский пасхальный фестиваль открылся в Большом театре

Фото: телеграм-канал "Мариинский театр"

Торжественное открытие XХIV Московского пасхального фестиваля прошло в Большом театре. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сегодня выступим перед любителями русской классической музыки в историческом здании Большого театра. Все величайшие композиторы, творцы мирового масштаба исполнялись, исполняются и будут исполняться здесь", – сказал художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

На сцене прошел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров. Гости смогли прослушать фрагменты сюит из балета "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина, а также опер "Волшебная флейта" Вольфганга Моцарта, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки и "Симфонии № 5" Сергея Прокофьева.

Ранее представители столичного бизнеса и правительства Москвы в честь праздника Пасхи организовали благотворительные акции. В ассортимент пасхальной выпечки в этом году вошло свыше 30 видов изделий.

Хлебозаводам № 22 и 28, комбинатам "Черемушки", "Добрынинский", "Коломенский" и "Пеко" удалось собрать 7,2 тысячи куличей, которые передали участникам спецоперации, их семьям, волонтерам, в военные госпитали, ветеранские организации и столичные храмы.

