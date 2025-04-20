МВД: пасхальные богослужения и крестные ходы в РФ прошли без происшествий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Празднование Пасхи в России прошло без происшествий, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что пасхальные богослужения и крестные ходы состоялись в более чем 7,4 тысячи российских населенных пунктах. Тем не менее ни в одном из них не было допущено правонарушений.

Волк отметила, что накануне сотрудники МВД организовали комплексные обследования помещений и территорий, где планировалось провести пасхальные мероприятия.

Торжественное богослужение состоялось и в храме Христа Спасителя. Его совершал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовал и Владимир Путин.

Глава государства встречает Воскресение Христово в главном храме страны на протяжении многих лет. За годы своего президентства Владимир Путин только два раза не приезжал в этот храм на пасхальное богослужение.