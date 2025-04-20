Владимир Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

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Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Глава государства встречает Воскресение Христово в главном храме страны на протяжении многих лет. За годы своего президентства Владимир Путин только два раза не приезжал в этот храм на пасхальное богослужение. Первый раз во время официального визита в Таджикистан, второй – из-за пандемии коронавируса.

Торжественное богослужение в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее в Москву прибыл Благодатный огонь. Его доставили в аэропорт Внуково.