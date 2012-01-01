Главные традиции и приметы праздника Святой Пасхи

Праздник светлой Пасхи в 2025 году выпал на 20 апреля. Он посвящен воскрешению Иисуса Христа и символизирует победу жизни над смертью. Подробнее об истории праздника, его традициях и приметах – в материале Москвы 24.

Смысл праздника

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Пасха считается одним из главных праздников у православных верующих. Суть даты заключается в победе жизни над смертью: воскреснув, Иисус благословил и утвердил воскресение всех людей.

Пасха отмечается в разное время: при установке даты Русская православная церковь руководствуется определенными правилами. Прежде всего, Пасха должна выпадать именно на воскресенье. Также ей не может предшествовать еврейский праздник Песах – торжество в честь исхода евреев из Египта. Кроме того, день нужно отмечать в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое наступает за днем весеннего равноденствия.

С приходом Пасхи заканчивается Великий пост, поэтому на столы верующих возвращаются рыба, мясо и молочные продукты. Основными символами даты считаются куличи, пасхи и крашеные яйца, и у каждого из них есть свой особенный смысл.

Например, яйца отсылают к истории о Марии Магдалине. Будучи одной из учениц Иисуса, она пришла к императору Тиберию сообщить о воскрешении Христа. Правитель ответил, что это невозможно так же, как и яйцо не способно стать красным. После чего продукт в руках Марии окрасился. С тех пор красный цвет считается каноническим.

Форма творожной пасхи, в свою очередь, символизирует гроб Христа. Куличи же отсылают к притче о том, как Иисус ел хлеб со своими учениками, чтобы те поверили в его воскрешение.

Традиции и приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Пасху есть устоявшееся приветствие: верующие встречают друг друга со словами "Христос Воскресе", на что нужно ответить: "Воистину Воскресе!" Причем по традиции приветствие начинает младший. Фразы отсылают к радости апостолов, которую они испытали, узнав о воскресении Христа.

Как и в любой православный праздник, с этим днем связаны некоторые запреты. В частности, нельзя делать уборку, употреблять много спиртного и предаваться излишествам, а также ссориться. Также, вопреки расхожему мнению, в Пасху не рекомендуется посещать кладбище.

Также с датой связана традиция разбивать яйца друг о друга. У кого оно останется целым, может рассчитывать на удачу в жизни.

Кроме того, в этот день было принято обращать внимание на приметы. Например, если творожная пасха сильно поднялась во время приготовления, значит, семья скоро разбогатеет. А вот повару, у которого сильно потрескался кулич, особой удачи ждать не стоит.

Есть и немало примет, связанных с погодой. Например, пасмурная Пасха – к холодному лету. Если же сошел снежный покров, год будет урожайным. А вот звездная пасхальная ночь предвещает заморозки и похолодание.

