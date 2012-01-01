Москвичам рассказали, как изменятся автобусные маршруты на Пасху

Режим столичного общественного транспорта изменится в связи с праздником Светлой Пасхи. Работу метро и МЦК продлят в ночь на 20 апреля, а в праздничный день запустят бесплатные автобусы для обслуживания крупных городских кладбищ. Подробнее обо всех изменениях – в материале Москвы 24.

Бесплатные автобусы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Московский метрополитен и МЦК в связи с Пасхой будут работать дольше: в ночь с 19 на 20 апреля они будут открыты до 02:00. Кроме того, в период праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами – на станциях "Кропоткинская" Сокольнической линии и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии – будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Еще на ряде станций помощь сотрудников ЦОМП будет доступна в Пасху, 20 апреля:



"Саларьево" Сокольнической линии;

"Домодедовская" Замоскворецкой линии;

"Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии;

"Планерная" Таганско-Краснопресненской линии;

"Новокосино" Калининской линии;

"Озерная" Солнцевской линии;

"Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Продлят и режим работы наземного транспорта. Около 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев в пасхальную ночь будут перевозить пассажиров до 03:30. Вместе с тем в обычном режиме будут работать еще 18 регулярных ночных рейсов. Кроме того, 20 апреля дополнительный бесплатный транспорт запустят до 14 городских кладбищ. Все актуальные изменения в графике работы можно посмотреть по ссылке.

Что касается пригородных поездов, в Пасху они будут совершать дополнительные остановки по своим маршрутам. В частности, на Белорусском направлении 9 поездов будут дополнительно высаживать пассажиров на станции Отрадное, а 14 поездов – на Здравнице. На Рижском направлении 8 поездов сделают остановку на платформе Троица, а 3 – на Миитовской. На Киевском направлении 5 поездов остановятся на станции Алабино.

Городские перекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с Пасхой изменения коснутся и движения городского транспорта. В частности, 20 апреля с 06:00 до 16:00 закроют проезд на некоторых улицах вблизи кладбищ в ряде районов ВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЗАО, СЗАО, ТиНАО. Кроме того, выделенная полоса появится в СЗАО на Пятницком шоссе – от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище. Движение по ней будет происходить в сторону области. А в Проектируемом проезде № 5557 возле владения 1 отменят поворот налево на разворотную площадку.

Также на ряде участков будет действовать запрет остановки и стоянки личного транспорта:



в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов;

в проезде Стратонавтов в районе Волоколамского шоссе;

в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища;

на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

Движение ограничат и в центре города в связи с проведением крестного хода: 20 апреля с 00:01 до 00:20 закроют проезд на улице Петровке (от Петровского бульвара до Крапивенского переулка), в Крапивенском переулке (от Петровского бульвара до улицы Петровки) и на Петровском бульваре (от Крапивенского переулка до Петровки).

Подробнее со всеми ограничениями можно ознакомиться на сайте столичного Дептранса.