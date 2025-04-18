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18 апреля, 09:35

Транспорт

Сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях столичного метро во время Пасхи

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В период пасхальных богослужений сотрудники Центра организации мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на станциях метро "Кропоткинская" Сокольнической линии и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии, расположенных рядом с крупнейшими храмами Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Основной задачей работников ЦОМП, как пояснили в ведомстве, является обеспечение быстрой и комфортной возможности пассажиров добраться до нужных мест в праздничные дни.

В Пасху, 20 апреля, помощь инспекторов ЦОМП будет доступна и на других станциях:

  • "Саларьево" Сокольнической линии;
  • "Домодедовская" Замоскворецкой линии;
  • "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии;
  • "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии;
  • "Новокосино" Калининской линии;
  • "Озерная" Солнцевской линии;
  • "Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Обеспечиваем комфортные и безопасные поездки пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ожидаем, что на Пасху много пассажиров посетят службы в храмах", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что инспекторы ЦОМП помогут сориентироваться в маршрутах, подскажут, где находится ближайшая остановка, и расскажут, как добраться до нужного автобуса.

Вместе с тем на Пасху продлят до 03:00 время работы 75 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до храмов Подмосковья. На ряде популярных маршрутов будет увеличено количество транспорта.

Кроме того, до столичных кладбищ будут ходить бесплатные автобусные экспресс-маршруты. Они получат номера Э, Э1, Э2 и Э3, ими можно будет воспользоваться с 09:00 до 19:00. Всего 20 апреля на 32 специальных, усиленных и регулярных маршрутах задействуют свыше 590 автобусов.

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