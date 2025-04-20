Благодатный огонь доставлен на пасхальную службу в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Ночью 20 апреля Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает корреспондент РИА Новости.

Лампадка с огнем доставлена делегацией Фонда Андрея Первозванного. В аэропорту Внуково его приняли представители различных епархий.

Ранее самолет Ту-204-300 с Благодатным огнем вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Схождение Благодатного огня состоялось в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Это произошло в Кувуклии, часовне, расположенной в центре храма, где скрыта пещера Гроба Господня. Причем в этом году процесс занял 6 минут.