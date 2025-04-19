Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Самолет, на борту которого перевозится Благодатный огонь, вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву, пишет РИА Новости.

В свою очередь, в пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, что он прилетит в Россию на самолете Ту-204-300 "Сергея Королева".

Лампадка с огнем будет доставлена делегацией Фонда Андрея Первозванного в 16 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя. В аэропорту Внуково его примут представители различных епархий.

Схождение Благодатного огня состоялось в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Это произошло в Кувуклии, часовне, расположенной в центре храма, где скрыта пещера Гроба Господня. Причем в этом году процесс занял 6 минут.