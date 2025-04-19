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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, следует из трансляции с места событий.

Это произошло в Кувуклии, часовне, расположенной в центре храма, где скрыта пещера Гроба Господня. Там находится особо почитаемая христианами плита, под которой когда-то находилось место погребения Иисуса Христа.

Еще никто не сумел раскрыть тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Он служит символом света Воскресения Христова. Христиане считают этот огонь святыней.

По данным РИА Новости, российская делегация Фонда Андрея Первозванного уже получила Благодатный огонь и направилась с ним в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить в Россию.

Уточняется, что ожидание схождения Благодатного огня в этом году заняло 6 минут.

Лампады с Благодатным огнем привезут из Иерусалима в 16 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя. В аэропорту Внуково его примут представители различных епархий.