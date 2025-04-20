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Общество

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя поздравил всех верующих с Воскресением Христовым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Патриарх посоветовал в светлый праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Ранее в Москву прибыл Благодатный огонь. Лампадка с огнем доставлена делегацией Фонда Андрея Первозванного. В аэропорту Внуково его приняли представители различных епархий.

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

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