Сервис Russpass познакомит с площадками фестиваля "Пасхальный дар"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 19 по 30 апреля. Создать маршрут по его площадкам удастся с помощью цифрового туристического сервиса Russpass, передает портал мэра и правительства столицы.

Сервис предложит прогулки по прихрамовым территориям, московским скверам и паркам, а также поможет спланировать маршруты по центру Москвы. Вместе с тем с помощью Russpass удастся организовать поездку в несколько кликов. Сервис поможет выбрать билеты на самолет или поезд и найти жилье.

Кроме того, пользователи смогут выделить места, события, рестораны и экскурсии, которые они планируют посетить. Их можно отметить сердечком, добавив таким образом в раздел "Избранное" в личном кабинете. Туда же можно включить заинтересовавшую площадку "Пасхального дара". Затем, нажав "Спланировать поездку", пользователь получит готовый маршрут.

Для примера Russpass создал специальный маршрут-подборку "Светлый праздник в сердце столицы". В него были включены фестивальная площадка на Тверской площади, храм Христа Спасителя, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также Крутицкое подворье и несколько ресторанов. При нажатии кнопки "Построить маршрут" пользователи смогут включить в него самостоятельно выбранные места и составить индивидуальный план путешествия по столице.

Идеи для познавательной поездки также представлены в специальном разделе "Весна в Москве". Там можно найти, например, карту цветения.

В свою очередь раздел "Вкусы весны" будет полезен для тех, кто захочет попробовать в столице постные блюда на Страстной неделе. При этом на карте ресторанов можно подобрать место для обеда на Светлой седмице. Кроме того, в данные карты включены подворья, кофейни и пирожковые, открытые при столичных монастырях. Также пользователи смогут воспользоваться подборкой с оригинальным пасхальным меню, которую подготовил "Russpass-журнал".

С помощью сервиса можно отправиться в самостоятельную прогулку по Москве с аудиогидом. В эти маршруты нередко бывают включены городские храмы.

Вместе с тем аттестованные гиды рассказывают о святынях Москвы в рамках экскурсий по Новодевичьему, Донскому, Иоанно-Предтеченскому и Сретенскому монастырям, а также храмам Новой Москвы.

В честь Пасхи рядом с московскими церквями и храмами были оборудованы около 300 объемно-декоративных и световых конструкций. В качестве декораций были использованы пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья.