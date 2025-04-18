Инклюзивная театральная программа пройдет на фестивале "Пасхальный дар"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Масштабная сценическая программа с независимыми театральными проектами и инклюзивными труппами пройдет в Москве в рамках фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Одной из самых ярких и значимых частей сценической программы фестиваля "Пасхальный дар" стала инклюзивная программа, в рамках которой люди с ограниченными возможностями здоровья выходят на сцену наравне с профессиональными артистами, доказывая: искусство – это пространство без границ", – говорится в сообщении.

В частности, инклюзивный театр "Танцующий дом" выступит на главной сцене фестиваля на Тверской площади. Мероприятие пройдет 26 апреля с 17:00 до 18:00. Сам театр объединяет людей с инвалидностью, волонтеров и педагогов-хореографов.

В тот же день с 18:15 до 19:00 гостей ждет театральная постановка от другой инклюзивной труппы из театра "Безкулис" под названием "Чувствуй сердцем". Спектакль создан специально для "Пасхального дара" и расскажет про маленького зайчика, который видит мир иначе, чем другие.

В 16:00 20 апреля на сцене в ЮЗАО на улице Адмирала Руднева выступит инклюзивный театр "Чайки" с постановкой "Между двух стульев". На другой фестивальной сцене в ЮАО на Ореховом бульваре гости увидят кукольный спектакль "Теремок" от Московского детского театра марионеток.

"Труппа театра "Сказка из кармана" представит зрителям свою волшебную постановку "Василиса Прекрасная" 27 апреля в 15:00 на сцене на улице Святоозерской, владении 1, а также 26 апреля в 16:00 на улице Адмирала Руднева, владении 8", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также 20 апреля в 16:00 состоится спектакль "Репка" от независимого театрального проекта Panama, он пройдет на сцене по Авиационной улице. Другой коллектив выступит на сцене в проезде Серебрякова 27 апреля в это же время. Там гости увидят кукольный спектакль "Вершки и корешки" от "Мастерской Небылиц".

Музыкальная часть фестиваля "Пасхальный дар" объединила в себе хоровые коллективы, духовных исполнителей и современные ансамбли. На главной площадке на Тверской площади Анна Сизова исполнит пасхальную программу "Русь православная". Мероприятие начнется в 18:00 20 апреля.

На других фестивальных сценах прозвучит программа "О России – петь!" в исполнении сводного хора "Московского долголетия". Мероприятия пройдут 20 апреля в 15:00 и 26 апреля в 16:00 на Тверской площади, а 27 апреля в 16:00 – в ЮАО и ЮЗАО.

Кроме того, в фестивале примут участие благотворительные организации. В частности, 21 апреля в 18:00 на главную сцену "Пасхального дара" выйдут члены фонда "Русская береза", который работает с детьми из многодетных, малообеспеченных и приемных семей.

Затем 25 апреля горожан ждет программа фонда "Семейная в помощь" – она начнется в 17:00. Спустя полчаса ожидается концерт инклюзивного оркестра "Солнечные нотки", а 27 апреля с 14:00 до 15:30 на сцене на Тверской площади благотворительную концертную программу проведет старший хор православной хоровой студии "Царевич", а также Московский синодальный хор.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 19 по 30 апреля. Площадки разместят на территориях, прилегающих к храмам, а также в разных районах города. Кроме прочего, гости мероприятия смогут приобрести товары некоммерческих организаций, оказав помощь их подопечным. В домиках добра "Москва помогает" можно будет передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов.

