19 апреля, 13:20Общество
Более 12 тыс куличей передали из Москвы на благотворительность и для участников СВО
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Представители столичного бизнеса и правительства Москвы организовали благотворительные акции в честь Пасхи. В их рамках было передано уже более 12 тысяч куличей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Хлебозаводам № 22 и 28, комбинатам "Черемушки", "Добрынинский", "Коломенский" и "Пеко" удалось собрать 7,2 тысячи куличей, которые передали участникам спецоперации, их семьям, волонтерам, в военные госпитали, ветеранские организации и столичные храмы.
В ассортимент пасхальной выпечки в этом году вошло свыше 30 видов изделий. Их вес составил от 100 граммов до 1 килограмма.
Также была организована особая акция для военных. В Сретенском монастыре состоялось освящение пасхальных куличей, которые после этого направили в московские мотострелковые полки. Солдаты получили 5 тысяч куличей, праздничные молитвословы и свечи.
Между тем московские производители кондитерско-булочных изделий изготовили к Пасхе свыше 4,5 миллиона куличей и кексов. Такой объем позволяет полностью удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию.
Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В настоящее время в городе действуют около 120 предприятий, где работают свыше 18 тысяч человек.
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