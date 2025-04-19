Более 12 тыс куличей передали из Москвы на благотворительность и для участников СВО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Представители столичного бизнеса и правительства Москвы организовали благотворительные акции в честь Пасхи. В их рамках было передано уже более 12 тысяч куличей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Хлебозаводам № 22 и 28, комбинатам "Черемушки", "Добрынинский", "Коломенский" и "Пеко" удалось собрать 7,2 тысячи куличей, которые передали участникам спецоперации, их семьям, волонтерам, в военные госпитали, ветеранские организации и столичные храмы.

В ассортимент пасхальной выпечки в этом году вошло свыше 30 видов изделий. Их вес составил от 100 граммов до 1 килограмма.

Также была организована особая акция для военных. В Сретенском монастыре состоялось освящение пасхальных куличей, которые после этого направили в московские мотострелковые полки. Солдаты получили 5 тысяч куличей, праздничные молитвословы и свечи.

Между тем московские производители кондитерско-булочных изделий изготовили к Пасхе свыше 4,5 миллиона куличей и кексов. Такой объем позволяет полностью удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В настоящее время в городе действуют около 120 предприятий, где работают свыше 18 тысяч человек.

