Сергей Собянин поздравил москвичей с Воскресением Христовым

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Воскресения Христова. В своем телеграм-канале он назвал этот день самым радостным для миллионов христиан и подчеркнул, что этот праздник знаменует победу жизни и торжество веры.



Глава города также обратил внимание, что в этот день атмосфера праздника наполняет храмы, улицы, площади столицы и дома москвичей. Поддерживать ее городу помогает проведение благотворительного фестиваля "Пасхальный дар", а также организация музыкального Московского Пасхального фестиваля.



По словам мэра, в этих фестивалях жители и гости города могут найти сочетание традиций и современности, духовных ценностей и помощи людям.

"Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и всего самого доброго", – написал он.

С праздником всех верующих также поздравлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время торжественного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя он призвал обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи.