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25 января, 23:15

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В Москве прошел Зимний кубок по дрифту

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На территории Центра технических видов спорта "Москва" в Печатниках завершился Зимний кубок по дрифту. Участие в турнире приняли как опытные пилоты, так и новички, выступая на "Жигулях".

Судья соревнований Владимир Сафонов объяснил, что основными критериями оценки стали угол, траектория и стиль. Он подчеркнул, что коммитмент – это агрессивный подход пилота, а флюидити – плавность и стабильность в управлении автомобилем.

Гости также могли попробовать себя в дрифт-такси, почувствовав адреналин в управляемом заносе. По словам зрителей, турнир подарил невероятные эмоции, а некоторые, вдохновленные соревнованиями, решили попробовать дрифт сами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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