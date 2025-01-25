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25 января, 09:15

Транспорт

Эксперты рассказали, как защитить китайские автомобили от ржавчины

Эксперты рассказали, как защитить китайские автомобили от ржавчины

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Многие китайские автомобили не выдерживают суровых российских условий – ржавчина появляется уже через два года после покупки. Машины, привезенные в Россию без антикоррозийной обработки, особенно уязвимы.

Антикоррозийная обработка – обязательная мера для защиты кузова от реагентов и сырой погоды. Процедура занимает целый день и стоит минимум 20 тысяч рублей. Однако без нее срок службы машины может сократиться до пяти лет.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, наиболее устойчивы к коррозии марки Geely, Chery и Haval. А вот автомобили JAC и LiXiang ржавеют быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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