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16 января, 12:15

Транспорт

В Москве выбирают художников для нового сезона проекта "Искусство в метро"

В Москве выбирают художников для нового сезона проекта "Искусство в метро"

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В Москве проходит отборочный тур второго сезона проекта "Искусство в метро". 20 художников, подавших заявки на участие, соревнуются за возможность представить свои работы в столичной подземке. Им предстоит создать картины и получить одобрение экспертного жюри.

Проект предоставляет творческим людям шесть площадок в метро для оформления пространства. Организаторы уверены, что работы победителей подарят пассажирам положительные эмоции и сделают поездки по городу ярче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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