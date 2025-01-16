В Москве выбирают художников для нового сезона проекта "Искусство в метро"

В Москве проходит отборочный тур второго сезона проекта "Искусство в метро". 20 художников, подавших заявки на участие, соревнуются за возможность представить свои работы в столичной подземке. Им предстоит создать картины и получить одобрение экспертного жюри.

Проект предоставляет творческим людям шесть площадок в метро для оформления пространства. Организаторы уверены, что работы победителей подарят пассажирам положительные эмоции и сделают поездки по городу ярче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.