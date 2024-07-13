Посетители выставки ретротранспорта в Москве рассказали о своих впечатлениях

В Москве прошел парад исторических трамваев и ретроавтомобилей, который стартовал от станции метро "Новокузнецкая" и закончил движение на Чистопрудном бульваре. Теперь там работает выставка, которая продлится до вечера 13 июля.

Одна из посетительниц мероприятия рассказала, что специально показала выставку сыну, потому что он любит трамваи. По ее словам, было приятно смотреть на колонну транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

