"Аэрофлот" призвал заранее прибывать в аэропорт в летний период

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Пассажирам лучше прибывать в аэропорт заранее в пиковые периоды воздушных перевозок, которые отмечаются в июле и августе, рассказали в авиакомпании "Аэрофлот".

"Каждый год в эти месяцы путешествует наибольшее количество пассажиров. В этом году мы фиксируем рекордный пассажиропоток на внутренних линиях", – говорится на сайте фирмы.

По информации пресс-службы воздушного перевозчика, только из одного терминала аэропорта Шереметьево за одни сутки выполняется до 360 рейсов группы "Аэрофлот", не считая прибытия и отлета других компаний.

Наиболее оптимальным, по информации авиакомпании, будет прибыть в воздушную гавань не позднее чем за 3–4 часа до вылета. Тем, кто летает без багажа, посоветовали проходить онлайн-регистрацию, чтобы не тратить время на стойках.

До этого "Аэрофлот" опроверг информацию Шереметьвского профсоюза бортпроводников, что в конце июня около 1 500 специалистов взяли больничный. Также компания не подтвердила данные СМИ о якобы смене почти всего руководства службы бортпроводников. Там уточнили, что руководящий состав соответствующего департамента изменился лишь частично.

