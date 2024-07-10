10 июля, 20:59Общество
"Аэрофлот" призвал заранее прибывать в аэропорт в летний период
Фото: depositphotos/Nordroden
Пассажирам лучше прибывать в аэропорт заранее в пиковые периоды воздушных перевозок, которые отмечаются в июле и августе, рассказали в авиакомпании "Аэрофлот".
"Каждый год в эти месяцы путешествует наибольшее количество пассажиров. В этом году мы фиксируем рекордный пассажиропоток на внутренних линиях", – говорится на сайте фирмы.
По информации пресс-службы воздушного перевозчика, только из одного терминала аэропорта Шереметьево за одни сутки выполняется до 360 рейсов группы "Аэрофлот", не считая прибытия и отлета других компаний.
Наиболее оптимальным, по информации авиакомпании, будет прибыть в воздушную гавань не позднее чем за 3–4 часа до вылета. Тем, кто летает без багажа, посоветовали проходить онлайн-регистрацию, чтобы не тратить время на стойках.
До этого "Аэрофлот" опроверг информацию Шереметьвского профсоюза бортпроводников, что в конце июня около 1 500 специалистов взяли больничный. Также компания не подтвердила данные СМИ о якобы смене почти всего руководства службы бортпроводников. Там уточнили, что руководящий состав соответствующего департамента изменился лишь частично.
В РСТ заявили, что пассажиры имеют право на компенсацию при задержке рейсов