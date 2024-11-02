В Дубае обнаружен советский ЗИЛ Михаила Горбачева

Фото: телеграм-канал "Фруза пять сотен"

В одном из автосалонов Дубая представлен советский ЗИЛ экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает телеграм-канал "Фруза пять сотен" со ссылкой на владельца автосалона.

Представленный ЗИЛ-41047 – 1985 года выпуска, его пробег составляет восемь тысяч километров. При этом стоимость машины – 2,6 миллиона дирхам, или примерно 710 тысяч долларов.

В 2019 году ЗИЛ-41047 Горбачева была представлена на торжественной церемонии развода караулов президентского полка, который прошел на ВДНХ. Посетителям также показали ретроавтомобиль знаменитой французской марки Delaunay-Belleville российского императора Николая II, бронированный ЗИС-115 лидера СССР Иосифа Сталина, а также парадный фаэтон ЗИС-110Б периода Никиты Хрущева и лимузин ЗИЛ-114 Леонида Брежнева.