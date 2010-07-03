Автомобили Сталина и Николая II увидят посетители ВДНХ 10 и 11 августа

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Фото: vk.com/vdnh
В пресс-службе ВДНХ сообщили, что на торжественной церемонии развода караулов президентского полка при участии духового состава президентского оркестра 10 и 11 августа можно будет увидеть ретро-автомобиль знаменитой французской марки Delaunay-Belleville российского императора Николая II и бронированный ЗИС-115 лидера СССР Иосифа Сталина.
Кроме того, посетителям покажут парадный фаэтон ЗИС-110Б периода Никиты Хрущева, лимузины ЗИЛ-114 Леонида Брежнева и ЗИЛ-41047 Михаила Горбачева, автомобили президентов постсоветской России Mercedes-Benz Pullman Guard и новый отечественный автомобиль представительского класса Aurus Senat.
Также на выставке продемонстрируют полную линейку мотоциклов почетного эскорта – М-72, К-750, К-650, К-650М, "Днепр-ЭС", "Днепр-14.9", "Днепр-14.9М", BMW K75RT, BMW R1150RT и BMW R1200RT. Гостям предложат ознакомиться с фотоматериалами, документами и военной формой сотрудников гаража особого назначения, почетного эскорта и президентского полка Федеральной службы охраны России разных лет.
Вместе с тем 10 и 11 августа на Октябрьской площади перед павильоном № 75 пройдут показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта и команды всадников Кремлевской школы верховой езды.
В эти дни на ВДНХ продолжаются масштабные торжества в честь юбилея. На гастрономическом фестивале там подают форель и курник по рецептам советской эпохи. Всего в фестивале участвуют 17 кафе и ресторанов. На ВДНХ также проходит спектакль с Чулпан Хаматовой. Чтобы на него попасть, нужно скачать аудио-променад "Свинарка и пастух" через приложение "Мобильный художественный театр". Кроме того, там открылся фестиваль "Ритм моего города", посвященный современной уличной культуре Москвы. В программе – мастер-классы, модные показы, лекции и выступления популярных артистов. При этом 9 августа двери откроет фотовыставка "Московский олдскул" с коллекциями уникальных фотографий из личных архивов основателей рэп-движения в России. 11 августа фестиваль представит премьерный показ авторского перфоманса "Живая комната" – необычного хореографического действа в полностью разрисованном пространстве.
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