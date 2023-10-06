Автобус "Икарус-180" восстановили в Музее транспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Один из трех сохранившихся в мире автобусов "Икарус-180" восстановили в Музее транспорта Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время автобус гости могут увидеть на экскурсиях в фонды музея. В следующем году первая в СССР массовая "гармошка" будет доступна к просмотру в постоянной экспозиции в здании бывшего гаража для грузовых машин по адресу Новорязанская улица, дом 27.

"В конце 2024 года в гараже Константина Мельникова откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Здесь будет выставлен городской транспорт разных эпох: от конки до современных вагонов метро. Посетители смогут увидеть легендарные машины, оставившие свой след в истории столицы, и уникальную технику, которая сохранилась в единственном экземпляре или ограниченном количестве", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящее время реставрацией занимаются специалисты музея. Он подчеркнул, что работы проводятся в соответствии с поручением Сергея Собянина.

В свою очередь, директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рассказала, что поиск оригинальных деталей для "Икаруса-180" является не самой простой задачей еще с 1990-х годов. Она отметила, что автобус до ходового состояния был восстановлен на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в 1995 году. Специалисты использовали для реставрации детали от более современной двухсотой серии.

Бондаренко добавила, что после восстановления "Икарус-180" стал частью экспозиции Музея городского пассажирского транспорта, а также участвовал в парадах. Однако через более чем 20 лет автобусу вновь потребовался ремонт. Реставраторами были заменены силовые элементы, обшивка бортов, неисправные механизмы. Кроме того, специалисты смогли восстановить исторический облик колесных арок.

На mos.ru добавили, что "Икарус" производился на венгерском заводе с 1966 по 1973 год. Советский Союз являлся главным покупателем этих автобусов. Из 7,8 тысячи выпущенных "Икарусов" в СССР поставили почти три четверти.

В Москве эта модель появилась в 1968 году. Автобус впечатлил своей вместительностью, так как он мог увезти до 200 пассажиров. Несмотря на такие достоинства, как экономичный дизельный двигатель и рессорно-пневматическая подвеска, автобусы быстро стали списывать и утилизировать. Дело в том, что модель не предназначалась для перегрузов, дорог низкого качества, холодного и влажного климата. В связи с этим подвеска и кузов задней части прицепа очень быстро разрушались. Однако именно "Икарус-180" решил проблему с нехваткой мест в городском транспорте в городах СССР.

В конце сентября сообщалось, что третий экспонат Музея транспорта Москвы – мотовоз АГМу – разместили на подземном уровне гаража для грузовых машин архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Планируется, что в постоянную экспозицию войдут девять объектов транспорта.

Собянин сообщил, что реставрацию Гаража Мельникова планируют завершить к концу 2024 года