Новый футбольный манеж открыли в Новогирееве

На востоке Москвы открылся всесезонный футбольный манеж с четырьмя полями и искусственной травой. Играть здесь могут все желающие. Комплекс работает круглосуточно, а его вместимость составляет до 500 человек в день.

В манеже тренируются не только любители, но и воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Здесь проходят занятия по методикам ведущих футбольных академий. Центр оснащен современными системами климат-контроля – зимой температура поддерживается на уровне 22 градусов, а летом боковые стены можно открыть для имитации игры на свежем воздухе.

Особой популярностью в Москве пользуются крытые манежи и спорткомплексы, расположенные в жилых районах. С 2011 года в столице построили 264 спортивных объекта, большинство из которых возведены на средства инвесторов.

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