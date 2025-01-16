Четыре новых моста соединят районы Москвы и создадут комфортные маршруты

На юге, западе и северо-западе столицы в ближайшее время появятся четыре новых пешеходных моста. Два из них будут в районе набережных Марка Шагала и затона Новинки, а два других перебросят через Москву-реку, связав Мневниковскую пойму с районом Крылатское и парком "Фили".

По проекту все мосты оснастят пешеходными зонами, причалами и современными павильонами. В перспективе такие сооружения обеспечат не только транспортную связность, но и станут частью новых прогулочных маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.