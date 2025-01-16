Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 22:30

Город

Четыре новых моста соединят районы Москвы и создадут комфортные маршруты

Четыре новых моста соединят районы Москвы и создадут комфортные маршруты

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В Москве появятся новые пешеходные мосты

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В Москве построят новые пешеходные мосты на юге и западе столицы

На юге, западе и северо-западе столицы в ближайшее время появятся четыре новых пешеходных моста. Два из них будут в районе набережных Марка Шагала и затона Новинки, а два других перебросят через Москву-реку, связав Мневниковскую пойму с районом Крылатское и парком "Фили".

По проекту все мосты оснастят пешеходными зонами, причалами и современными павильонами. В перспективе такие сооружения обеспечат не только транспортную связность, но и станут частью новых прогулочных маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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