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15 января, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка цифрового искусства проходит в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка цифрового искусства проходит в Москве

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В арт-пространстве Luminar открылась выставка современного цифрового искусства Making Magic. В пяти залах представлены работы семи художников, созданные на пересечении технологий и искусства. Цвет, свет и музыка погружают посетителей в медитативное состояние. Среди экспонатов – заколдованный лес, бесконечная зеркальная комната и инсталляции, передающие настроение разных цветов.

На "Винзаводе" проходит выставка "Жили-были". Там можно перенестись в сказочную школу, где физкультуру ведет Илья Муромец, химию – Баба Яга, а биологию – Леший и Русалка. Гости смогут прогуляться по таинственному лесу, заглянуть в пещеру и побывать в тереме.

В прокате – фантастический экшен "Последний ронин" с Юрием Колокольниковым. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где главный герой ищет убийц своего отца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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