Фестиваль традиций КНР стартует в Москве 28 января

Фестиваль, посвященный традициям Поднебесной, стартует в Москве 28 января. Для москвичей подготовили тематические выставки, блюда китайской кухни и сувениры, а центральные улицы украсят в китайском стиле.

Главной точкой притяжения станет Манежная площадь. Среди других фестивальных площадок – ВДНХ, Московский зоопарк, "Остров мечты" и другие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.