15 января, 07:30Город
Фестиваль традиций КНР стартует в Москве 28 января
Фестиваль, посвященный традициям Поднебесной, стартует в Москве 28 января. Для москвичей подготовили тематические выставки, блюда китайской кухни и сувениры, а центральные улицы украсят в китайском стиле.
Главной точкой притяжения станет Манежная площадь. Среди других фестивальных площадок – ВДНХ, Московский зоопарк, "Остров мечты" и другие места.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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