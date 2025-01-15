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15 января, 07:30

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Фестиваль традиций КНР стартует в Москве 28 января

Фестиваль традиций КНР стартует в Москве 28 января

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Фестиваль, посвященный традициям Поднебесной, стартует в Москве 28 января. Для москвичей подготовили тематические выставки, блюда китайской кухни и сувениры, а центральные улицы украсят в китайском стиле.

Главной точкой притяжения станет Манежная площадь. Среди других фестивальных площадок – ВДНХ, Московский зоопарк, "Остров мечты" и другие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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