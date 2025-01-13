Народный артист Юрий Антонов рассказал, почему избегает критики

Народный артист России Юрий Антонов уже 15 лет воздерживается от критики. В интервью телеканалу Москва 24 он рассказал, что старается не высказывать негативное мнение, даже если ему что-то не нравится.

Антонов предпочитает сосредотачиваться на позитивной оценке и поддержке, особенно когда речь идет о творчестве молодых исполнителей. Такой подход, по его мнению, позволяет сохранить доброжелательные отношения и избегать конфликтов.

Большое интервью с народным артистом России Юрием Антоновым выйдет в понедельник, 13 января, в эфире телеканала Москва 24.