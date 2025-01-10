"Культура за 100 секунд": выставка драгоценностей открылась в Историческом музее

Выставка "Драгоценности! Блеск русского двора" открылась в Государственном историческом музее. На ней можно увидеть предметы ювелирного искусства, а также роскошные бальные платья из собрания "Эрмитажа". Все предметы выполнены с высоким уровнем точности и украшены редкими камнями.

Кроме того, в Музее кино стартовала экспозиция "По дороге из желтого кирпича", посвященная существующим экранизациям сказки "Волшебник изумрудного города". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.