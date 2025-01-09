"Сити": чем заняться в Москве в предстоящие выходные

Команда проекта "Сити" составила программу мероприятий в выходные, 11–12 января. Например, на Тверской площади в рамках фестиваля "Московское чаепитие" можно попробовать новогодний купаж чая "Москва", а на фестивале "Усадьбы Москвы" состоится перформанс "Ледовой променад".

Кроме того, в Музее кино открылась выставка "По дороге из желтого кирпича", в рамках которой гостям рассказывают о существующих экранизациях сказки Александра Волкова "Волшебник изумрудного города". Подробнее – в программе "Сити".