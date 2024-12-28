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28 декабря, 17:30

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Световые конструкции и тысячи елей украсили Москву к Новому году

Световые конструкции и тысячи елей украсили Москву к Новому году

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Предновогодняя Москва радует жителей и гостей своими яркими огнями и праздничными декорациями. По всему городу установлены тысячи пушистых елок и километры сверкающих гирлянд.

На Пушкинской площади украшены арки и световые конструкции, которые особенно популярны у горожан для фотосессий. На площади Маяковского появились новые качели и уникальные елочные композиции, а на Соборной площади гостей встречает главная городская ель.

Как рассказала представитель компании, обеспечивающей уличное освещение Москвы, Екатерина Сучкова, на данный момент в столице работает более миллиона светильников, половина из которых оснащена энергосберегающими технологиями. К 2030 году планируется полностью перейти на такие установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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