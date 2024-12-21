21 декабря, 16:30Город
Участок в Южнопортовом районе реорганизуют по программе КРТ
Участок на улице Симоновский Вал реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, там построят жилье по программе реновации.
В новые квартиры у метро "Пролетарская" переедут около 400 москвичей. На первом этаже жилого комплекса обустроят магазины, кафе, сервисные мастерские или другие предприятия малого бизнеса. Прилегающую территорию также благоустроят.
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