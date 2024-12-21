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Новости

21 декабря, 16:30

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Участок в Южнопортовом районе реорганизуют по программе КРТ

Участок в Южнопортовом районе реорганизуют по программе КРТ

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Участок на улице Симоновский Вал реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, там построят жилье по программе реновации.

В новые квартиры у метро "Пролетарская" переедут около 400 москвичей. На первом этаже жилого комплекса обустроят магазины, кафе, сервисные мастерские или другие предприятия малого бизнеса. Прилегающую территорию также благоустроят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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