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10 декабря, 11:15

Общество

"Московское долголетие" организовало зарядку на свежем воздухе в Теплом Стане

"Московское долголетие" организовало зарядку на свежем воздухе в Теплом Стане

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в Теплом Стане прошла зарядка для участников проекта "Московское долголетие".

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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