Облачная погода без осадков ожидается в столице 10 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, преимущественно без осадков, ожидается в столице во вторник, 10 декабря. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от минус 3 до минус 5 градусов, по области – от минус 2 до минус 7 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

На этой неделе в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой. В среднем столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов, уточнил он.

На фоне прошедших в столице снегопадов москвичей призывают пользоваться общественным транспортом для поездок по городу.