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05 ноября, 19:12

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Врач Кондрахин назвал опасный для жизни пульс

Врач назвал опасный для жизни пульс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту опасен для жизни, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, нормальной для человека считается частота сердечных сокращений от 55 до 80 ударов в минуту.

При пульсе в 130 ударов нужно вызывать скорую. Он считается высоким, и сердце работает неэффективно. Оно настолько быстро сокращается, что не заполняется кровью. Из-за увеличенной нагрузки может произойти инфаркт.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Низкий пульс не менее опасен: он может привести к потере сознания и даже остановке сердца.

"Если пульс опустился до 45 и ниже, также необходимо вызывать скорую. Сердце очень редко сокращается, не переносит нормально кровь. Фактически человек пребывает как будто в оглушенном состоянии, его органы и ткани очень плохо снабжаются кровью, он может потерять сознание. Может даже случиться остановка сердца", – предупредил эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с гипертонической болезнью проверять свой уровень артериального давления утром и вечером. При этом измерение нужно проводить три раза подряд и затем брать средний результат – он будет наиболее точным. Нормальным для гипертоника считается давление не выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

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