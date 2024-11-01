"Безопасный город": столичный суд запретил жителю Бутово содержать дома коз

Зюзинский районный суд запретил козам жителя столичного Бутова гулять по району, а их хозяину поручил сделать загон.

При этом мужчина превратил свое жилье в курятник, поэтому соседей теперь будят петухи.

Почему сельская жизнь внедряется в городскую, как быть жителям мегаполиса и что ждет коз, если заводчик не исполнит решение суда – в программе "Безопасный город".

