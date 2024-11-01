01 ноября, 21:35Город
"Безопасный город": столичный суд запретил жителю Бутово содержать дома коз
Зюзинский районный суд запретил козам жителя столичного Бутова гулять по району, а их хозяину поручил сделать загон.
При этом мужчина превратил свое жилье в курятник, поэтому соседей теперь будят петухи.
Почему сельская жизнь внедряется в городскую, как быть жителям мегаполиса и что ждет коз, если заводчик не исполнит решение суда – в программе "Безопасный город".
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