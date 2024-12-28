Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 15:30

Транспорт

В московском метро запустили тематический поезд в честь 100-летнего юбилея Театра сатиры

В московском метро запустили тематический поезд в честь 100-летнего юбилея Театра сатиры

Новости часа: Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Дебошира сняли с рейса Дубай – Москва

Собянин открыл станции метро "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская"

"Это Москва. Транспорт": топ-3 лучших катков

"Техно": электрокар Tesla Cybertruck теперь можно арендовать в Москве

Новости регионов: пожар в общежитии в Махачкале локализован

Турист из Москвы утроил пьяный дебош на самолете в Паттайю

Трамвайный маршрут № 17 стал самым популярным в Москве

Дептранс предупредил о заторах на дорогах Москвы вечером 28 декабря

В московском метро запустили тематический поезд в честь 100-летнего юбилея Театра сатиры, который отмечался в этом году. Брендированный состав в течение года будет курсировать по Сокольнической линии. В его оформлении не случайно выбран синий цвет. С момента создания театра именно он использовался в афишах и плакатах.

Внутри вагонов можно увидеть портреты артистов труппы разных лет, афиши, а также информацию о разных событиях Театра сатиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика