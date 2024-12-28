В московском метро запустили тематический поезд в честь 100-летнего юбилея Театра сатиры, который отмечался в этом году. Брендированный состав в течение года будет курсировать по Сокольнической линии. В его оформлении не случайно выбран синий цвет. С момента создания театра именно он использовался в афишах и плакатах.

Внутри вагонов можно увидеть портреты артистов труппы разных лет, афиши, а также информацию о разных событиях Театра сатиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.